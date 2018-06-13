شاهد: سلسلة حانات بريطانية تضع قائمة مشروبات خاصة بـ"بريكست"

ستبدأ سلسلة حانات البريطانية "جي دي ويثرسبون"، التي يديرها أحد أكثر المؤيدين لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ببيع المزيد من المشروبات البريطانية وغير الأوروبية، متجنبة الشمبانيا الفرنسية، كما ستقدم البيرة البريطانية والأمريكية بدلا من الألمانية.
ويقول تيم مارتن، رئيس مجلس إدارة سلسلة المطاعم، إن هذه الخطوة جزء من حملة لجعل المجموعة أكثر قدرة على المنافسة قبل مغادرة البلاد المخطط لها من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
ويوضح مارتن: "إن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي هو نظام حمائي يُساء فهمه على نطاق واسع، فهو يفرض تعرفة على 93 في المئة من العالم، غير الموجود في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يبقى على الأسعار مرتفعة على المستهلك البريطاني".
نبيذ غازي وبيرة القمح
وحثت مجموعات العمل الرئيسية البريطانية حكومة بلادها على البقاء في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، محذرة من خطر التعريفة الجمركية وتأخر الحدود في تجارتها مع التكتل إذا كانوا خارج منطقة التعريفة الخارجية المشتركة.
وقررت سلسة المطاعم استبعاد الشمبانيا الفرنسية واستبدالها بأنواع من النبيذ الغازي، من بريطانيا وأستراليا، كما ستقدم بيرة القمح المحلية ومن الولايات المتحدة.
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