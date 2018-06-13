الخارجية الألمانية: على الاتحاد الأوروبي الرد "بقوة" عندما تتجاوز أمريكا "الخطوط الحمراء"

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن على الاتحاد الأوروبي إصلاح قواعد الحوكمة فيه، كما ينبغي لأعضائه تشكيل جبهة أكثر تماسكا في مواجهة النظام العالمي المتغير الذي أبرزته التوترات المتصاعدة في علاقات القارة بالولايات المتحدة، حليفتها التقليدية.
وافتتح ماس خطابا، تناول العديد من الأمور المتعلقة بسياسة ألمانيا المستقبلية تجاه أوروبا، بتسليط الضوء على "سياسة أمريكا أولا المغرورة"/ التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما أشار إلى ما تقوم به روسيا من "اعتداءات على القانون الدولي"، و"التوسع" الصيني، كمؤشرات على أن "النظام العالمي الذي كنا نعرفه لم يعد موجودا".