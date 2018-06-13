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ألمانيا

الخارجية الألمانية: على الاتحاد الأوروبي الرد "بقوة" عندما تتجاوز أمريكا "الخطوط الحمراء"

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الخارجية الألمانية: على الاتحاد الأوروبي الرد "بقوة" عندما تتجاوز أمريكا "الخطوط الحمراء"

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي
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رويترز
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قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن على الاتحاد الأوروبي إصلاح قواعد الحوكمة فيه، كما ينبغي لأعضائه تشكيل جبهة أكثر تماسكا في مواجهة النظام العالمي المتغير الذي أبرزته التوترات المتصاعدة في علاقات القارة بالولايات المتحدة، حليفتها التقليدية.

وافتتح ماس خطابا، تناول العديد من الأمور المتعلقة بسياسة ألمانيا المستقبلية تجاه أوروبا، بتسليط الضوء على "سياسة أمريكا أولا المغرورة"/ التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أشار إلى ما تقوم به روسيا من "اعتداءات على القانون الدولي"، و"التوسع" الصيني، كمؤشرات على أن "النظام العالمي الذي كنا نعرفه لم يعد موجودا".

من جهة أخرى، شدد ماس على أن "الاتحاد الأوروبي مطالب بالتحرك وتشكيل ثقل موازن وواعٍ إذا ما تجاوزت الولايات المتحدة الخطوط الحمراء".

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واختتم بالقول: "حين تثير الحكومة الأمريكية تساؤلات حول قيمنا ومصالحنا، بشكل عنيف، علينا أن نتفاعل بشكل أقوى".

الوكالات • رويترز