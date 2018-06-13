الملف الأمريكي الثلاثي المشترك يفوز بتنظيم منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم متفوقا على الملف المغربي

وصوت الثلاثاء 207 اتحادات لكرة القدم، مع إلغاء حق التصويت للبلدان الـ4 المتقدمة بطلب الاستضافة على المترشحين المغرب والملف الثلاثي المشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

استخدم الفيفا نظام التصويت هذا للمرة الأولى، حيث قام أعضاء الاتحادات بالتصويت من خلال ما كان متبعا سابقا، عندما كان التصويت يقتصر على أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، البالغ عددهم 24 عضوا.

وصوت 134 اتحادا من بينهم اتحادات عربية وافريقية لصالح العرض الثلاثي المشترك ليفوز بشرف تنظيم مونديال 2026 فيما صوت 65 اتحادا من بينهم اتحادات الجزائر ومصر وتونس وفرنسا واسبانيا لصالح ترشح المغرب وامتنع اتحاد واحد عن التصويت فيما غابت غانا.

وبعث تصويت الكثير من الاتحادات العربية لصالح العرض الثلاثي على حساب المغرب استياء كبيرا لدى المغاربة والشعوب العربية، حيث ربط الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا التصويت المثير للجدل ضد المغرب بالتهديدات التي كان قد رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر ضد من سيصوت لصالح المغرب.

وسيشارك في مونديال كرة القدم 2026، 48 فريقا.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

إفريقيا تدعم المغرب قبيل التصويت النهائي لاستضافة مونديال 2026

هل سيؤثر توتر العلاقات بين طهران والرباط على مونديالي 2018 و2026؟

وحصل العرضان على فرصة أخيرة لمدة 15 دقيقة لكل منهما لاقناع الاتحادات الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية في مركز المعارض في موسكو حيث تعهد عرض أمريكا الشمالية بأن تدر البطولة ربحا يبلغ 11 مليار دولار بينما قال المغرب إنه سيجني أرباحا قيمتها خمسة مليارات دولار.

ورغم أنها ستكون أول بطولة تستضيفها ثلاث دول، فإن أغلب المباريات ستقام في الولايات المتحدة.

ومن بين 80 مباراة، ستقام عشر مباريات في كندا وعشر في المكسيك و60 في الولايات المتحدة، بينما يقام النهائي بملعب مت لايف في نيوجيرزي وهو ملعب نيويورك جيتس المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

واستضافت الولايات المتحدة كأس العالم من قبل في العام 1994 بينما استضافتها المكسيك في 1970 و1986. ولم تستضف كندا من قبل كأس العالم للرجال لكنها نظمت بطولة السيدات في العام 2015. وفشل المغرب الآن في محاولاته لاستضافة كأس العالم خمس مرات.

والمرة الأخيرة التي صوت فيها الفيفا على حقوق استضافة كأس العالم كانت في العام 2010 حيث كان القرار يتخذ عن طريق أعضاء اللجنة التنفيذية القديمة الذين اختاروا روسيا لبطولة 2018 وقطر من أجل 2022.