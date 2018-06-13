دخل جان ماري لوبن والد زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف المستشفى بعد ظهر الثلاثاء في منشأة بالقرب من باريس بسبب "حالة من الارهاق العام"، حسبما افاد به الاربعاء مستشاره. دخول لوبان المستشفى أدى إلى تأجيل محاكمته في قضية إساءة لفظية للمثليين جنسياً في فرنسا.
جان ماري لوبان يدخل المستشفى
جان ماري لوبان يدخل المستشفى
وكان من المنتظر محاكمة الزعيم السياسي السابق جان ماري لوبان بعد ظهر الأربعاء من قبل المحكمة الجنائية الـ 17 في باريس في قضية التحريض على الكراهية والعنف والإهانة العامة ، بسبب الاحتجاجات المختلفة ضد المثليين بما في ذلك الشرطي الذي قتل في الهجوم مسلح في جادة الشانزليزيه في العام 2017.
وفي غياب جان ماري لوبان، قبلت المحكمة طلب الإحالة الذي قدمه محاميه ، فريدريك يواكيم ، وأرجأت المحاكمة حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وقال مستشار جان ماري لوبن "إنه لا يرغب في الهروب من عمل العدالة وهو ينوي الحضور أمام القضاة لتبديد سوء فهم لمعنى كلماته التي تشكل رأيًا ".
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وسبق لمؤسس الجبهة الوطنية والذي ترأسها لمدة 40 عامًا تقريبًا وأن دخل المستشفى بسبب إصابته بحالة أنفلونزا في مطلع نيسان/ أبريل المنصرم وخضع للعلاج لمدة أسبوع.
وغيرت مؤخرا مارين لوين نجلة جان ماري وزعيمة الحزب اسم الجبهة الوطنية الذي يربطه الكثيرون بالعنصرية ومعاداة السامية إلى اسم "التجمع الوطني".