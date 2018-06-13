غوغل يزيل البيض من السلطة

ما القصة؟ غوغل يقوم بحذف بيضة من إيموجي لصحن سلطة، على بعض أنظمة أندرويد، كان في السابق يتضمن خساً وخضروات ورقية وشرائح طماطم إضافة إلى البيض المسلوق، ليكتفى بالخضار فقط في محاولة ليكون الإيموجي شاملاً ومعبراً عن فئات كثيرة ومراعياً للنباتيين وكارهي البيض في كل مكان، بحسب غوغل.

ونشرت الخبر "السعيد" على تويتر، جينيفر دانيال، إحدى موظفات شركة غوغل.

لتنهال بعد ذلك التعليقات الساخرة ويبدأ جدل كبير على تويتر..

إحدى المتابعات من غير النباتيين رأت أن الإيموجي الجديد الخالي من البيض يروج لعادات غذائية غير صحية تستثني هذا المكون المغذي جداً، وطالبت بإعادته إلى السلطة.

مستخدم آخر قال:

" لتكونوا فعلاً قد شملتم الجميع، وتماشياً مع هذا المنطق، يجب على غوغل إزالة كل شيء وترك الوعاء خالياً لأجل من يعانون حساسية من الطماطم ومن لديهم مخاوف وقلق من بكتيريا إيكو لاي، لنعمل على تمثيل الجميع."

البعض الآخر سخر من فكرة الحساسية المفرطة لدى البعض تجاه أشياء كالإيموجي..

فضرب أحد المغردين مثالاً، أنه في الستينيات مثلاً، كان ينظر إلى عام 2018 على أنه العام الذي سيكون فيه سيارات طائرة وسيكون السفر ممكناً عبر الفضاء، في حين أن الواقع يقول أن ما حققناه في عام 2018 هو إزالة البيض من إيموجي لأنه يجرح مشاعر البعض!

أو مثلاً، مدى الإرهاق الذي يتكبده المرء ليكون مراعياً لكل الفئات عندما يحاول إرسال رسالة نصية:

"أحب استخدام إيموجي الإبهام المرفوع، ولكن لا أستطيع استخدامه كل مرة بكل الألوان المتاحة لأن هذا مرهق. أيضاً أنا قلق من أني باستخدامه ربما أستثني من لا يملكون إبهاماً"

عدد غير محدود ممن شاركوا في سلسلة التغريدات الساخرة، كانوا يتساءلون إن كانت هذه الخطوة جادة فعلاً أم مجرد مزحة من غوغل.

في حين كان رد دانيال على المئات من المعلقين الساخرين هو توضيح أن غوغل كانت تهدف إلى تصميم إيموجي "أكثر تعبيراً عن فكرة "عوامل الوحدة" بين فئات متعددة ". وعاء من السلطة الصحية ، يحتوي على خس ، طماطم ، وخضروات أخرى مثل الخيار.

لم تنس دانيال أيضاً أن تلفت نظر المغردين أن غوغل قد قامت ببعض التعديلات على مجموعة من الإيموجي وليست فقط على صحن السلطة، كالماعز التي لم تعد غاضبة والوجه المتجهم الذي تقول مازحة إنهم أعطوه بعض الحبوب المهدئة.