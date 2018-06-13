بعد خلاف استمر 27 سنة بين أثينا وسكوبيا، وبعد عديد الاحتجاجات، اتفقت اليونان ومقدونيا على إطلاق اسم "مقدونيا الشمالية"، على اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة (مقدونيا).
أثينا وسكوبيا تقبلان "بمقدونيا الشمالية" اسما جديدا للبلد البلقاني
أثينا وسكوبيا تقبلان "بمقدونيا الشمالية" اسما جديدا للبلد البلقاني
وقال رئيس الوزاء اليوناني ألكسيس تسيبراس إن جيران بلاده الشماليين، ومثلما جاء في الاتفاق، لا علاقة لهم بالحضارة اليونانية القديمة لمقدونيا، ولا يمكنهم الادعاء بوجود مثل ذلك الارتباط في المستقبل، في إشارة إلى مكان مولد الاسكندر الأكبر في مقدونيا.
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عودة مقدونيا إلى الساحة الأوروبية
وفي انتظار تصديق برلماني البلدين على الاتفاق وإجراء استفتاء في مقدونيا نهاية العام الحالي، وهو اختبار صعب لزعيمي البلدين، أعرب الرئيس المقدوني زوريكا فوكوفا عن سعادته بتجاوز الخلاف، كما اعرب عن تفاؤله بأن الاتفاق سيفتح الباب لبلاده على الاتحاد الأوروبي. من جانبه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبورغ إن الاتفاق سيضع سكوبيا على طريق العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي، وإن ذلك سيعزز الأمن والاستقرار في منطقة البلقان.
وينظر إلى الاتفاق على أنه نجاح للمسار الأوروبي، ويتوقع أن تقدم سكوبيا نسخة من وثيقة الاتفاق إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء في برلين، وكانت أثينا وسكوبيا تسابقان الزمن من أجل التوصل إلى الاتفاق، قبل انعقاد قمة الإتحاد الأوروبي المنتظر نهاية الشهر الحالي.