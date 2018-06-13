انسحبت إحدى أفضل لاعبات الشطرنج في الهند من بطولة قادمة في إيران احتجاجاً على فرض ارتداء الحجاب على المشاركات.
الحجاب يدفع ببطلة شطرنج هندية للانسحاب من مسابقة في إيران
الحجاب يدفع ببطلة شطرنج هندية للانسحاب من مسابقة في إيران
وقالت سمية سواميناثان ، وهي بطلة عالمية سابقة في فئة الفتيات الصغيرات، إن قانون اللباس في كأس الأمم الآسيوية للشطرنج الذي يبدأ الشهر القادم ينتهك حقوقها.
وكتبت سواميناثان البالغة من العمر 29 عاماً على صفحتها على فيسبوك: " أجد أن القانون الإيراني بفرضه الحجاب الإلزامي يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوقي الأساسية الإنسانية، بما في ذلك حقي في حرية التعبير والحق في حرية الفكر والوعي والدين. يبدو أنه في ظل الظروف الحالية، السبيل الوحيد بالنسبة لي لحماية حقوقي هو عدم الذهاب إلى إيران"
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وانتقدت سواميناثان مسؤولي اللعبة لاختيار دول لاستضافة البطولات دون أخذ حقوق اللاعبين في الاعتبار.
وقالت "أدرك أن المنظمين يتوقعون منا ارتداء ملابس أو تشكيلات المنتخب الوطني لألعابنا خلال البطولات الرسمية ، ولكن بالتأكيد لا يمكن فرض زي ديني من أي نوع في الألعاب الرياضية".
وتحتل سواميناثان المرتبة 97 بين اللاعبين في العالم والخامسة في الهند ، وفقاً للاتحاد العالمي للشطرنج.
يذكر أن كأس الأمم الآسيوية للشطرنج ستقام في همدان في الفترة من 27 حزيران/ يوليو إلى 4 آب/ أغسطس.