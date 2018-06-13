يقوم رئيس فريق الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جارد كوشنر والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات ، بزيارة إلى إسرائيل ومصر والسعودية الأسبوع المقبل لمناقشة المرحلة القادمة من جهود السلام والأزمة في غزة، حسبما قال مسؤول أميركي كبير.
كوشنر يزور السعودية وإسرائيل الأسبوع المقبل لبحث السلام من دون الفلسطينيين
كوشنر يزور السعودية وإسرائيل الأسبوع المقبل لبحث السلام من دون الفلسطينيين
وأضاف المسؤول إن كوشنر وغرينبلات يرغبان في الإجابة عن بعض الأسئلة العالقة لاستكمال صياغة خطة السلام، بما في ذلك الاتفاق على الوقت الأمثل لإطلاقها. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الرحلة قد تشمل محطات أخرى أيضاً، لكنها لا تشمل لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين، بسبب رفض الفلسطينيين ذلك بعد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ونقل عن المسؤول قوله: "لم يطلب فريق السلام لقاء مع الفلسطينيين في هذه الزيارة. لكن القيادة الفلسطينية ستعرف أن كوشنر وغرينبلات في المنطقة وإذا أرادت الاجتماع بهما فإنهما مستعدان لذلك. إن الإدارة الأميركية تريد إطلاق خطة السلام عندما تكون الظروف على ما يرام، وكوشنر وغرينبلات يريدان سماع أفكار الطرفين حول ذلك. ولم تحدد الإدارة موعدًا بعد لإطلاق الخطة".
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يذكر أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يزور واشنطن هذا الأسبوع. وفي هذا الصدد شدد المسؤول الأمريكي على أنه خلافاً لعدة تقارير صحفية، لم يتم استدعاء فريدمان إلى واشنطن للحديث عن خطة السلام بل كان هناك لعقد اجتماعات دورية، وأنه أراد اللحاق بكوشنر وغرينبلات قبل التوجه إلى المنطقة.