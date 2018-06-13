قال الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف يوم الأربعاء إنه لن يوقع على اتفاق تم التوصل إليه مع اليونان لتغيير اسم بلاده معللا ذلك بأنه ينتهك الدستور.
رئيس مقدونيا يرفض التوقيع على اتفاق لتغيير اسم بلاده
رئيس مقدونيا يرفض التوقيع على اتفاق لتغيير اسم بلاده
وقال في مؤتمر صحفي "موقفي نهائي ولن أرضخ لأي ضغوط أو ابتزاز أو تهديدات. لن أؤيد أو أوقع مثل هذه الاتفاق المسيء".
وأضاف إيفانوف، الذي يحظى بتأييد الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية القومي المعارض ويتمتع بحق رفض الاتفاق، أن العضوية المستقبلية المحتملة لمقدونيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ليست مبررا لتوقيع مثل هذا الاتفاق "السيء".
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المصدر: رويترز