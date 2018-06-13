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إسبانيا

خمسة أيام مهلة لصهر ملك اسبانيا لتسليم نفسه عقب إدانته بتهم الاختلاس والاحتيال الضريبي

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خمسة أيام مهلة لصهر ملك اسبانيا لتسليم نفسه عقب إدانته بتهم الاختلاس والاحتيال الضريبي

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قالت عدة صحف إسبانية اليوم الأربعاء إن محكمة أمهلت صهر الملك فيليبي خمسة أيام لتسليم نفسه بعد أن قضت المحكمة العليا بسجنه خمس سنوات وعشرة أشهر لإدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبي والاختلاس.

ومثل إيناكي أوردانجارين الذي يعيش مع زوجته الأميرة كريستينا شقيقة الملك وأولادهما الأربعة في سويسرا أمام محكمة في بالما دي مايوركا اليوم الأربعاء لإبلاغه بالقرار.

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المصدر: رويترز

الوكالات • Reuters