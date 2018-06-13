شاهد: صلاح يشارك في حصة تدريبية مع المنتخب المصري في روسيا

انضم مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى زملائه في المنتخب المصري الأربعاء في حصة تدريبية بالقرب من معسكرهم في غروزني وذلك قبل 48 ساعة مقابلتهم الاولى المقررة الجمعة أمام منتخب أوروغواي في أول مباراة لهم في المجموعة الأولى في كأس العالم 2018.
مشاركة محمد صلاح في التدريبات الجماعية للمنتخب المصري تعد الأولى بعد إصابته في الكتف في لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا مع ناديه ليفربول.
ويأمل المنتخب المصري في تحقيق فوزه الأول فى تاريخ مشاركاته في منافسات المونديال.
ولم يتمكن منتخب الفراعنة من الفوز فى مشاركتيه السابقتين في العام 1934عندما انهزم أمام منتخب المجر بأربعة أهداف مقابل هدفين، والعام 1990 حين حقق التعادل مع كل من هولندا بنتيجة هدف في كل مرمى، وأيرلندا بالتعادل السلبي وهزيمته أمام إنجلترا بهدف لصفر.
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