أجرى منتخب المغرب الأربعاء حصة تدريبية بملعب فورونيج القريب من إقامته وذلك تحسبا للقاء الجمعة أمام المنتخب الإيراني.
شاهد: استعدادات المنتخب المغربي لمواجهة إيران في مونديال روسيا
شاهد: استعدادات المنتخب المغربي لمواجهة إيران في مونديال روسيا
وسيتنافس "أسود الأطلس" في كأس العالم للمرة الخامسة هذا العام، ولكن للمرة الأولى منذ مونديال فرنسا 1998. ويتقاسم المنتخب المغربي المجموعة الثانية مع كل من ايران واسبانيا والبرتغال بطل أوروبا.
يبدأ المنتخب المغربي مشاركته في هذا المونديال بقاء أمام منتخب إيران في سان بطرسبورغ يوم الجمعة قبل أن يواجهوا البرتغال في موسكو في 20 يونيو/ حزيران ثم المنتخب الأسباني في كالينينغراد في 25 يونيو/حزيران.
وقال لاعب الوسط المغربي أمين حارت "الاستعدادات تسير على ما يرام وهناك انسجام بين أعضاء الفريق. لا يوجد أي ضغط. نعرف أن المباراة الأولى (ضد إيران) ستكون قريبة ونحن مستعدون. جئنا إلى هنا للقيام للبقاء طويلا وآمل أن تسير الأمور على ما يرام".
وسيجري المنتخب المغربي حصته التدريبية الأخيرة الخميس بملعب سان بطرسبورغ.
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