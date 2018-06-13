اختار رواق سآاتشي الراقي في لندن مجموعة تمثل أعمال سبعة عشر فنانا معاصرا، أسماؤهم غير معروفة بالنسبة للعامة بعد، وسيكشف عنهم خلال معرض مهم.

مديرة رواق سآاتشي للفنون – فيليبا آدامز، تقول:

"سمينا المعرض المعروف من غير المعروفين، لأننا نشكل مجموعة من نخبة من الفنانين. شعرنا أنهم بحاجة لاهتمام أكثر وجمهور أوسع. بعضهم، فنانون بارزون في هذا النوع من الفن، لكن الآخرين جدد، أنهوا تعليمهم منذ وقت قريب".

منى عثمان واحدة منهم. يشكل هذا المعرض فرصة لتغيير حياة هذه الرسامة الشابة، التي عملت نادلة في مطعم في رواق فني صغير، منذ فترة ليست بالبعيدة.

فنانة – منى عثمان، تقول:

"في عام 2016، توفر مكان شاغر في الرواق، فاقترحوا علي أن أعرض أعمالي إن رغبت، فأجبت بالطبع نعم أحبذ ذلك. وفي أحد الأيام، جاء السيد سآاتشي إلى المعرض واشترى ستة من أعمالي دفعة واحدة".

تصور لوحاتها الزيتية الصراع بين هويتها الذاتية والهوية التي تنتمي إليها، من خلال ضربات ثقيلة بالفرشاة والألوان الكثيفة، التي أثارت إعجاب المهتمين باقتناء الأعمال الفنية.

منى عثمان، تقول:

"أنا مهتمة بما يدعى خلفية الشخصية، وهو الجزء الذي لا نرغب بعرضه. إنه يدعى "أنا أفعل ذلك فقط، لأنني أحبك". وما يدور في خلدي هو تقديم دينامية الحب الملتوية، حيث يقول الناس إنني أفعل هذا باسم الحب، بينما يضطهدون بعضهم البعض، فيصبح هذا فعل خانق لا فعلا لطيفا".

تمثل مواد المعرض سلسلة مختلفة من الأعمال الفنية بما فيها التماثيل وأفلام الفيديو واللوحات المصورة. ما يجمع هؤلاء الفنانين بعضهم بالبعض الآخر، هي سمعتهم في مجال اكتشاف أرض جديدة.

فنانة – رانوا كونوي، يقول:

"وصلت إلى هذه الرؤية بعد نحو 8 سنوات من التجربة في المرسم. لو نظرت إلى سطح العمل لوجدته رقيقا للغاية لا يوجد تركيب، إذن هذه الرسومات تحاول الوصول إلى الأساس غير المادي، إذ أن حقيقة الرسم أبعد من ذلك، إلى أقصى حد يمكنك الذهاب إليه. إنها بقع كريستالية، لذا فهي تشع بالضوء على السطح في كلا الاتجاهين. هناك نوع من الحركة فيها. لأنك تتجول في كلا الاتجاهين، إذ يتغير اللون. إنها أشبه بمصباح. إنها مولدة للضوء".

تتناول هذه الأعمال المواضيع المعاصرة مثل صورة الجسد متمثلة في العصر الرقمي. "المعروف من غير المعروفين" سيستمر في رواق سآاتشي حتى 24 من آب/أغسطس.

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