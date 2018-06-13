تأهب أمني في روسيا لمواجهة أعمال عنف محتملة عقب مباريات المونديال

قبل انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، استعدت قوات الأمن الروسية لتحول دون وقوع أعمال عنف قد يتسبب بها مشجعو المنتخبات وتهديدات أمنية أخرى. وقد نشرت السلطات آلاف عناصر الشرطة في المدن الإحدى عشرة التي تستضيف المنافسات.
وبقطع النظر عن الخلافات السياسية مع موسو، أرسلت الدول المشاركة في المنافسات وعددها 32 دولة ضباطا لمساعدة الشرطة الروسية في العثور على مثيري الشغب ومنع المشجعين من الدخول في مواجهة مع السلطات المحلية.
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وقد افتتح مركز تعاونية للشرطة في مبنى تدريب تابع لوزارة الداخلية الروسية خارج موسكو، ليكون مركز اتصال بين قوات الشرطة الأجنبية، وتنسيق الجهود الامنية مع السلطات الروسية.
إلى ذلك تتولى روسيا فحص هويات المشجعين الاجانب استنادا إلى تصريحات إلزامية لحضور المباريات، تثبت أن حاملها قد منحته السلطات الروسية الموافقة.
وكانت روسيا تعهدت بأن تحد من أي أعمال عنف عشية منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم ابتداء من 14 حزيران/يونيو إلى غاية 15 من تموز/يوليو، وذلك في محاولة منها طي الصفحة القاتمة لذكريات المشاجرات بين المشجعين الروس والانجليز في مرسيليا، التي وقعت خلال بطولة أوروبا سنة 2016.
وقد أصدرت السلطات الروسية قائمة سوداء تضم 400 اسما من أسماء مشجعين من مثيري الشغب في إطار إجراءات صارمة اتخذتها بهدف احتواء اعمال العنف، ولكن السلطات لم تتعامل مع القائمة بفاعلية بحسب رويترز، إذا أن عددا من المشجعين تلقوا تصاريح لمشجعي كأس العالم، رغم الحظر الذي فرضته عليهم السلطات، وتقول السلطات الروسية إن التصاريح يمكن إلغاؤها، إذا تلقت معلومات من متفرجين أو من خارج روسيا بشأن وقوع انتهاكات.