قبل انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، استعدت قوات الأمن الروسية لتحول دون وقوع أعمال عنف قد يتسبب بها مشجعو المنتخبات وتهديدات أمنية أخرى. وقد نشرت السلطات آلاف عناصر الشرطة في المدن الإحدى عشرة التي تستضيف المنافسات.

وبقطع النظر عن الخلافات السياسية مع موسو، أرسلت الدول المشاركة في المنافسات وعددها 32 دولة ضباطا لمساعدة الشرطة الروسية في العثور على مثيري الشغب ومنع المشجعين من الدخول في مواجهة مع السلطات المحلية.