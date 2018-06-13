سفينة أكواريوس تتجه نحو فالنسيا وسط سوء الأحوال الجوية
تواصل سفينة اكواريوس التي تقل 106 مهاجرين طريقها في البحر الأبيض المتوسط نحو ميناء فالنسيا في إسبانيا بعدما عارضت إيطاليا ومالطا رسوها بمدنها. وتبحر السفينة وسط سوء الأحوال الجوية في البحر المتوسط مما يصعب عملية تنقلها حيث من المنتظر ان تصل إلى فالنسيا خلال 48 ساعة.
وتسير السفينة التي تقل عددا من المهاجرين الأكثر ضعفا من الأطفال والنساء والأسر وبعض القاصرين بسرعة 8 عقدة في الساعة نحو ميناء فالنسيا.
وبجانب سفينة أكواريوس هناك سفينتان أخرتان تحملان العشرات من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من السواحل الإيطالية.