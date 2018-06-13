ترامب يرد على شتائم دي نيرو

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على روبرت دي نيرو ووصفه بأنه شخص "محدود الذكاء بشدة"، بعدما هاجم الممثل الحاصل على جائزة أوسكار الرئيس الأمريكي بألفاظ نابية، في البث التلفزيوني الحي لتوزيع جوائز توني المسرحية في نيويورك. وبعد يومين من الانتقاد الشديد الذي وجهه دي نيرو على خشبة المسرح، قال ترامب إنه شاهد مقطع الفيديو "وأعتقد حقا أنه كان مخمورا".

وكان ترامب وقت البث المباشر لحفل توزيع الجوائز من برودواي في طريقه إلى سنغافورة للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وكتب ترامب في تعليق على تويتر "شاهدته الليلة الماضية وأعتقد حقا أنه ربما كان مخمورا"، ووصف دي نيرو بأنه "شخص محدود الذكاء بشدة"، وتابع ترامب قائلا "أظن أنه لا يدرك أن الاقتصاد في أفضل حالاته وأن التوظيف عند أعلى مستوياته، وأن العديد من الشركات تعود إلى بلدنا".

ولم يرد ممثلون عن دي نيرو على طلب للتعليق. واستخدم دي نيرو، وهو أحد الممثلين الأمريكيين الذين يحظون باحترام كبير، اللفظ النابي مرتين ضد ترامب يوم الأحد، وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين في مسرح راديو سيتي ميوزيك في نيويورك.