عندما جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليشرح قضية السلام لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم الثلاثاء عرض ما يعد بمثابة تسجيل دعائي لفيلم سينمائي من بطولة الزعيمين.
فيلم "هوليوودي" لإظهار شعبية كيم من انتاج مجلس الأمن القومي الأمريكي
فيلم "هوليوودي" لإظهار شعبية كيم من انتاج مجلس الأمن القومي الأمريكي
وقال ترامب إنه حث كيم وغيره من المسؤولين الكوريين الشماليين على مشاهدة تسجيل مصور مدته أربع دقائق أنتج قبل قمة سنغافورة. وقال ترامب إن كيم وأعضاء في الوفد المرافق له استخدموا جهاز أي باد لمشاهدة التسجيل الذي بدا أقرب لأفلام هوليوود منه للغة الدبلوماسية.
وقال ترامب "أعتقد انه أحبه" مشيرا إلى كيم وأضاف إنه أعطى الكوريين الشماليين نسخة منه.
وأفاد منشقون وأجهزة مخابرات أن والد كيم وسلفه كيم جونغ إيل كان مغرما بأفلام هوليوود ويحب بشكل خاص المخرج ستيفن سبيلبرج والممثلة إليزابيث تيلور ولديه مكتبة عامرة بالأفلام.
ورتب مسؤولو البيت الأبيض كذلك عرض الفيديو على الصحفيين المجتمعين لحضور مؤتمر ترامب الصحفي.
ويبدو أن الفيديو أعد من لقطات حقيقية قديمة شملت صورا لترامب وكيم وهما يبتسمان. وصدر باللغتين الانجليزية والكورية وإن كانت النسخة الكورية تحمل لهجة كوريا الجنوبية
ويظهر الفيلم الزعيم الكوري في شكل قائد محبوب في بلاده.
ويظهر في إحدى لقطاته صورا لأطفال ومصانع سيارات فيما يشير إلى ما يمكن أن تصبح عليه كوريا الشمالية إذا وافقت على التخلي عن أسلحتها النووية. ولتوضيح هذه النقطة ظهرت الصواريخ الباليستية في حركة عكسية ترجع إلى الوراء إلى منصات إطلاقها.
ويقول الراوي "الماضي لا يتعين أن يكون هو نفسه المستقبل.
وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي في وقت لاحق أن الفيلم من انتاجه في محاولة لإقناع كيم بأهمية نزع الأسلحة النووية في بلاده.
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المصدر: رويترز