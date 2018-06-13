الأمم المتحدة: سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي "مخزية" ويجب إصلاحها

حث فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي على إصلاح سياسة اللجوء "المخزية" لديه، بعد أن رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبال سفينة تقل مئات المهاجرين.

وظل حوالي 629 مهاجرا، أكثرهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، منذ يوم الأحد على متن السفينة "أكواريوس" وسط مياه البحر المتوسط. والسفينة تشغلها منظمة (إس.أو.إس ميديتيراني)، وهي منظمة خيرية فرنسية ألمانية تحاول إنقاذ من يقومون بالرحلة الخطرة إلى أوروبا.

وقال غراندي لرويترز: "إنه أمر مخز. كأوروبي شعرت بالخزي.. الخزي من أن سفينة ظلت في البحر المتوسط لعدة أيام وما من أحد يريد أن يستقبل هؤلاء الناس".