شاهد: قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تتجه إلى ميناء الحديدة اليمني

بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات هجوما الأربعاء على مدينة الحديدة الساحلية، وهي المدخل الرئيسي للغذاء إلى بلد يقع بالفعل على حافة المجاعة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشره الحرس الجمهوري اليمني قوات التحالف بقيادة السعودية في مركبات مدرعة بالقرب من مدينة تهامة على الطريق المؤدي إلى الحديدة.
ويعتبر الحرس الجمهوري اليمني فرعا عسكريا متحالفا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا و مع التحالف الذي تقوده السعودية، و لا يمكن التحقق من الموقع الدقيق وتاريخ اللقطات في الوقت الحالي.
وقال سكان مدينة الحديدة إن التحالف الذي تقوده السعودية أسقط منشورات نصحتهم بالابتعاد عن النقاط العسكرية والأمنية والبقاء في منازلهم.
ويقول السكان إنهم سمعوا قصفًا وغارات جوية خارج المدينة.
يهدف الهجوم على ميناء الحديدة الواقع على ضفاف البحر الأحمر إلى الحوثيين الذين احتفظوا بالحديدة منذ عام 2015.
يدخل نحو 70 في المائة من الغذاء اليمني إلى البلاد عبرهذا الميناء، فضلاً عن الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية والإمدادات من الوقود.
ويعتمد حوالي ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة على المعونات.
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