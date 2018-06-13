احتشد عدد كبير من مشجعي المنتخب المغربي في مدينة فورونج الروسية لاستقبال منتخب بلادهم في مقره بأحد الفنادق الفاخرة بقلب المدينة.
شاهد: مشجعو المنتخب المغربي يرحبون بأسود الأطلس في مدينة فورونج الروسية
شاهد: مشجعو المنتخب المغربي يرحبون بأسود الأطلس في مدينة فورونج الروسية
معظم مشجعي المنتخب المغربي جاءوا إلى روسيا للترحيب بأسود الأطلس.
ويعود المنتخب المغربي للمونديال بعد غياب دام 20 عامًا، ومن المقرر أن يبدأ مواجهاته بالمونديال بمواجهة منتخب إيران يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم والتي تضم أيضًا منتخبات إسبانيا والبرتغال.
ويشهد كأس العالم روسيا 2018 غياب المنتخب الهولندي صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية ووصيف مونديال 2010 عن المشاركة في النسخة الحادية والعشرين من البطولة، وذلك بعد إخفاقه في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. وعلى الرغم من ذلك سيستمتع الجمهور الهولندي بمشاهدة لاعبين ولدوا في هولندا في المونديال والفضل يعود لمنتخب المغرب.