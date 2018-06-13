أعلنت الإتحادية الدولية لكرة القدم بعد اجتماع التصويت على البلد المضيف لكأس العالم 2026 في العاصمة موسك الأربعاء عن فوز الملف العرض الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، باستضافة مونديال كرة القدم 2026 على حساب المغرب.
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ما هي الدول العربية والإسلامية التي صوتت ضد ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026
وشارك في التصويت 207 اتحادا لكرة القدم، مع إلغاء حق التصويت للبلدان الـ 4 المتقدمة بطلب الاستضافة، وقد تم استخدام هذا النظام في عملية التصويت للمرة الأولى.
وحصل الملف الثلاثي والذي يعرف باسم ملف "كرة القدم للجميع"، على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.
وصوتت 7 دول عربية لصالح الملف الثلاثي تتقدمهم السعودية، والإمارات، والأردن، ولبنان، والبحرين، والكويت، والعراق.
وكان رئيس هيئة الرياضة ومستشار الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ قد تحدث عديد المرات عن عدم المملكة السعودية للملف المغربي كما سبق وان غرد بذلك في حسابه على موقع تويتر، قبل أن يستقبل رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم والمشرف على اللجنة الثلاثية ويبدي إعجابه بملف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة المونديال.
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بينما صوتت 14 دولة عربية أخرى لصالح المغرب على رأسها الجزائر ومصر وعمان وفلسطين وقطر وجيبوتي والصومال ومالي وموريتانيا وليبيا وتونس واليمن وجزر القمر وسوريا. فيما صوتت كذلك دول مسلمة لترشح المغرب كتركيا وبوركينافسو والنيجر والسنغال وغيينيا بيساو وتشاد وطاجسكتان وغامبيا وتنزانيا وجرز القمر.
تشرح المغرب حظي كذلك بتصويت دول إفريقية من بينها، أنغولا وبورندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو و ساحل العاج وغينيا الإستوائية وإثيوبيا والغابون وكينيا ومالاوي ونيجيريا وروندا والطوغو وزمبيا وأريتيريا.
بعض الدول الاوروبية كذلك فضلت التصويت لصالح ملف المغرب وهي بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا ولوكسمبرغ وروسيا، فيما فضلت دول مثل لبنان وكوبا وإسبانيا الامتناع عن التصويت.