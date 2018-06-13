يتوافد مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى موسكو قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.
مونديال 2018: مشجعو المنتخب المصري في موسكو بعد غياب دام 28 عاما
مونديال 2018: مشجعو المنتخب المصري في موسكو بعد غياب دام 28 عاما
وكان للمشجعين المصريين طابع خاص بعد غياب طال 28 عاما عن المشاركة في كأس العالم، توافد المشجعون إلى ساحة المنشية بالقرب من الكرملين للاحتفال عن طريق الغناء للمنتخب وللاعبه الأشهر محمد صلاح.
وانطلقت هذا الأربعاء أولى الرحلات لتشجيع المنتخب المصرى بنهائيات النسخة الـ21 من المونديال بروسيا، ويصل عدد المشجعين نحو 3 آلاف مشجع. وقالت مصادر بمطار القاهرة الجوي، إن سلطات المطار تقوم باستقبال الجماهير المغادرة إلى روسيا بمبنى الركاب رقم "2" ، المخصص لمغادرة واستقبال الرحلات من وإلى روسيا.
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