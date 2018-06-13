قال مسؤول حوثي لقناة الميادين إن حركة الحوثي أفشلت اليوم الأربعاء إنزالا بحريا لقوات سعودية وإماراتية قرب ميناء الحديدة.
الحوثيون: أفشلنا إنزالا بحريا لقوات سعودية وإماراتية قرب ميناء الحديدة
الحوثيون: أفشلنا إنزالا بحريا لقوات سعودية وإماراتية قرب ميناء الحديدة
وقال عضو المكتب السياسي للحركة ضيف الله الشامي للقناة اللبنانية "التحالف السعودي لم يتقدم مطلقا في الحديدة".
وأضاف "أفشلنا إنزالا بحريا للقوات السعودية - الإماراتية قرب ميناء الحديدة".
للمزيد على يورونيوز:
- شاهد: قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تتجه إلى ميناء الحديدة اليمني
- التحالف بقيادة السعودية يشن هجوما على الحديدة باليمن
المصدر: رويترز