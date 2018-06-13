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اليمن

الحوثيون: أفشلنا إنزالا بحريا لقوات سعودية وإماراتية قرب ميناء الحديدة

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الحوثيون: أفشلنا إنزالا بحريا لقوات سعودية وإماراتية قرب ميناء الحديدة

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قال مسؤول حوثي لقناة الميادين إن حركة الحوثي أفشلت اليوم الأربعاء إنزالا بحريا لقوات سعودية وإماراتية قرب ميناء الحديدة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ضيف الله الشامي للقناة اللبنانية "التحالف السعودي لم يتقدم مطلقا في الحديدة".

وأضاف "أفشلنا إنزالا بحريا للقوات السعودية - الإماراتية قرب ميناء الحديدة".

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المصدر: رويترز

الوكالات • Reuters