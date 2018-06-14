ورقة يانصيب بمبلغ 1.5 مليون دولار تقضي خمسة أسابيع على الثلاجة

أكد رجل أسترالي فاز بمبلغ مليون ونصف المليون دولار في اليانصيب أنه نسي تذكرة اليانصيب الفائزة معلقة على باب ثلاجته لمدة خمسة أسابيع. ولم ينتبه الرجل المحظوظ إلى التذكرة الرابحة إلاّ بعد مرور أكثر من شهر على إعلان فوزه في وسائل الإعلام الأسترالية.

وأكد الفائز الذي يقطن في إقليم كاثرين بشمال أستراليا، والذي يعمل كموظف أنه اشترى ورقة اليانصيب خلال عملية اقتناء تذاكر الدخول لمجموعة من الألعاب في إطار "تاتس لوتو" في الخامس من شهر مايو-أيار الماضي، لكنه لم ينتبه إلى أنّ البطاقة الرابحة كانت بحوزته إلاّ عندما سمع عبر وسائل الإعلام بأنّ الأرقام التي اختارها شخص من منطقة شمال أستراليا مطابقة للأرقام الرابحة في اليانصيب. وبالرغم من ذلك لم ينتبه الفائز إلى أنه الشخص المعني إلاّ بعد أن أعاد التأكد من الأرقام الموجودة على التذكرة والتي سبق وأن اختارها بنفسه.

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وفي خضم الحديث عن مفاجأته أشار الفائز إلى أنّه توجه نحو ثلاجته وقام بنزع التذكرة من على بابها للتأكد من الأرقام التي وضعها وكانت على التوالي 34-28-22-42-45، ثم قام بتحميل نتائج اليانصيب على الأنترنت ومقارنتها بأرقامه، ليتأكد في الأخير بأنها نفس الأرقام الفائزة التي تحملها بطاقته.