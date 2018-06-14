حصلت امرأة فنلندية على رخصة قيادة سعودية لتكون أول أوروبية تحظى بها في البلاد، وأصدرت وزارة الداخلية في الرياض رخصة للورا آلهو عوض رخصتها الفنلندية.
تعرف على أول أوروبية تحصل على رخصة قيادة في السعودية
تعرف على أول أوروبية تحصل على رخصة قيادة في السعودية
ونشرت السيدة صوراً للحدث التاريخي على حسابها على تويتر وعلى مدونتها الخاصة " العباءة الزرقاء"، التي تعنى بالسفر وتحديداً السفر في المملكة العربية السعودية من منظور أوروبي وتعد أيضاً أول مدوَنة من نوعها عن السعودية، قائلة: " إنه شعورك لحظة اجتيازك الامتحان للحصول على رخصة القيادة السعودية".
وقد تمت الإشادة على نطاق واسع بالتأثير الإيجابي للسماح بالقيادة على المرأة السعودية، هذه الخطوة التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان في مخطط وصف بالإصلاحي لتوجيه السعودية نحو مستقبل متطور، حيث أعلن مرسوم ملكي العام الماضي رفع الحظر على قيادة النساء للسيارة، الفريد من نوعه في كل العالم، بعد عقود طويلة من الانتظار.
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وقد تم منح عشر نساء سعوديات رخص قيادة الأسبوع الماضي، في خطوة استباقية قبل رفع الحظر رسمياً في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري.
وقالت وزارة الإعلام إن ألفي امرأة سيحصلن على رخصهن هذا الأسبوع.