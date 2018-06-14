إيقاف امرأة في الولايات المتحدة يشتبه بدعمها لتنظيم داعش

أوقفت السلطات الامريكية وهيبة عيسى، التي يبدو أنها من فلسطينيي الداخل وتقيم على الأراضي الأمريكية في كوداهي على ضفاف بحيرة مشيغان منذ العام 1992، للاشتباه في أنها علمت مقاتلين محتملين في تنظيم داعش تصنيع مادة الريسين السامة جدا، وفي أنها تملك وثائق تشرح كيفية صنع عبوات ناسفة وسترات تفجيرية.
وتبلغ وهيبة من العمر 45 سنة، وهي أول شخص يتم استدعاؤه منذ نحو ستة أشهر، على خلفية شبهات بدعم منظمة عنيفة.
وقد استعملت وهيبة حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعما لتنظيم داعش وتسهيل انتداب مقاتلين لينضموا إلى صفوفه، بحسب لائحة الاتهام التي وجهها القضاء الأمريكي إلى وهيبة، التي تملك مكتبة افتراضية، تحتوي على تعليمات بشأن طرق صنع عبوات ناسفة وأسلحة بيولوجية ومواد سامة وستائرة تفجيرية، بهدف مساعدة عناصر التنظيم على تنفيذ هجمات.
ويشتبه في المتهمة أنها شرحت لأحد الأشخاص، الذي يبدو أنه مخبر في الشرطة، طريقة صنع الريسين، وأنها اقترحت عليه أن يسكبه في خزانات المياه، كما تتهمها السلطات القضائية الأمريكية بأنها اقترحت تحديد أهداف ممكنة لاستهدافها بهجمات تفجيرية، ومنها مهرجانات وشوارع.
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