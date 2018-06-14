لقي اثنان من المصلين المسلمين مصرعهما في هجوم بالسكين وقع في جنوب إفريقيا في وقت مبكر من يوم الخميس.
مقتل شخصين في هجوم بسكين استهدف مسجدا بجنوب إفريقيا
مقتل شخصين في هجوم بسكين استهدف مسجدا بجنوب إفريقيا
وتمكنت الشرطة من قتل المهاجم الذي كان قد دخل إلى مسجد في مالزبري أثناء أداء صلاة الفجر، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.
وقالت متحدثة تدعى نوليوسو رويكسانا إن المصلين أبلغوا الشرطة التي "عثرت على شخصين مصابين بجروح مميتة بالسكين والعديد من الجرحى"، مضيفة ان "المشتبه به وهو في الثلاثينات من العمر هاجم الشرطة بالسكين فقتلته".
وتابعت المتحدثة ان "المشتبه به وهو في الثلاثينات من العمر، هاجم الشرطة بالسكين بينما كانت تحاول اقناعه بالاستسلام فقتلته".
ولم تتوفر أي معلومات على الفور حول دوافع المهاجم المفترض.
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ويأتي الهجوم بعد شهر على اعتداء مماثل وقع داخل مسجد في فيرولام شمال دوربان (شمال شرق)، حيث دخل ثلاثة رجال لم تعرف هوياتهم إلى مسجد فذبحوا إمام المسجد وطعنوا شخصين آخرين بالسكين وأشعلوا النار، ولاذوا بالفرار، ولا يزال المهاجمون الثلاثة فارين. ولم تتضح دوافع الهجوم السابق، لكن الشرطة قالت إن فيه "إشارات على التطرف".
وتبلغ نسبة المسلمين 1.5% من سكان جنوب افريقيا، البالغ عددهم 53 مليون نسمة.
وتعود البدايات الحقيقية لظهور الاسلام في البلاد إلى العام 1652 عندما فرض الاحتلال على جزر اندونيسيا والملايو، ونفي زعماء المقاومة إلى جنوب افريقيا، وكان من بين المنفيين الشيخ يوسف شقيق ملك جاوة ومعه 49 من المسلمين، وقاموا بدور كبير في نشر الاسلام في العاصمة كيب تاون، وأسسوا أول مسجد بجنوب افريقيا.