تخطط شركة آبل لإغلاق ثغرة أمنية كانت تسمح لجهات استخباراتية وقانونية بالوصول إلى أجهزة آيفون للمشتبه بهم أثناء إجراء التحقيقات.
آبل تحصّن أجهزة آيفون من الاختراقات بما في ذلك الأمنية!
آبل تحصّن أجهزة آيفون من الاختراقات بما في ذلك الأمنية!
وسيعمل التحديث الجديد على جعل الهاتف يتحول تلقائياً إلى وضع "تقييد وصول المعلومات عبر كابل USB، في حال ترك الجهاز لمدة ساعة واحدة، وبالتالي لا يمكن استخدام الكابلات المرفقة إلا للشحن. كما سيتم حظر نقل أي بيانات حتى يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور الخاصة به.
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وقال متحدث باسم شركة آبل إن التحديث الخاص بأجهزة آيفون الذي يجري اختباره حالياً مع المطورين، من شأنه أن يعزز أمن العملاء، عن طريق إحباط المتسللين الذين يستهدفون المعلومات الشخصية المخزنة على الهواتف الذكية.
وتابعت "إننا نكنّ أعظم الاحترام لوكالات إنفاذ القانون، ونحن لا نصمم تحسيناتنا الأمنية لإحباط جهودهم للقيام بوظائفهم".
وأضافت الشركة أنها تعمل باستمرار على تعزيز الحماية الأمنية في كل منتج من منتجاتها لمساعدة العملاء في مواجهة المتسللين واللصوص. بعد أن سبق وواجهت مؤخراً تعديلات على خصوصية المستخدمين وأعطتهم القدرة على تطبيقات فيسبوك وغوغل والأنظمة الأخرى من تتبعهم عبر الإنترنت.