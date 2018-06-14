أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أن السعودية تريد استمرار التعاون مع روسيا بشأن أسواق النفط العالمية مضيفا أن هذا التعاون مفيد للعالم أجمع.
ولي العهد السعودي يلتقي بوتين ويوقع على الكرة التذكارية للمونديال
ولي العهد السعودي يلتقي بوتين ويوقع على الكرة التذكارية للمونديال
وقال بوتين لولي العهد خلال اجتماعهما في موسكو إنه سعيد لرؤيته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق يوم الخميس وتبدأ بمباراة بين المنتخبين الروسي والسعودي.
ولي العهد السعودي قام بالتوقيع على الكرة التذكارية لكأس العام 2018 لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو
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المصدر: رويترز