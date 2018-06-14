شركة صينية تنجح في تصنيع الملايين من دمى تميمة كأس العالم 2018
تعمل شركة كايفورد الصينية على تصنيع الملاييين من دمى تميمة كأس العالم 2018. وسعت الشركة لمواجهة هذا التحدي الصعب من خلال إنشاء تحالف للتصنيع عبر الإنترنت. وبالفعل تحول مجلس الإدارة الشركة إلى الإدارة عبر الإنترنت، من خلال بحث ضخم قائم على البيانات، وشكلت الشركات المشاركة في التصنيع تحالفًا فعليًا لأكثر من 30 مصنعًا في 10 مقاطعات في جميع أنحاء الصين.
وجددت الشركة الأم المصنعة لتميمة كأس العالم ومقرها هانغتشو حقوقها الحصرية لتصنيع وتسويق وبيع المنتجات الرسمية لكأس العالم لكرة القدم.