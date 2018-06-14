تتحرى الدول العربية والإسلامية مساء الخميس هلال شوال، الذي يصادف بداية عيد الفطر عند المسلمين، وسط دعوات من الخبراء إلى الاعتماد على الحسابات الفلكية.
تعرف على دول أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر
تعرف على دول أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والكويت ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان وسنغافورة وعمان وقطروفرنسا والولايات المتحدة وتركيا غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر.
ووجهت المحكمة العليا في السعودية دعوة لـ"عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا".
كما تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء الخميس هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك توافق غدا الجمعة 15 حزيران/يونيو الجاري.
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في حين أعلن مركز الفلك الدولي رؤية الهلال على قمة جبل حفيت في الإمارات بواسطة التلسكوب، بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.