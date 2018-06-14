إجماع أوروبي على دعم إجراءات مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية على الحديد والصلب

أيدت دول الاتحاد الأوربى، الخميس، بالإجماع، خطة لفرض رسوم استيراد على المنتجات الأمريكية، بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار)، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوربى.
ولا تزال هناك حاجة إلى اعتماد التدابير من قبل المفوضية الأوروبية، التي من المقرر أن تعقد اجتماعها في 20 حزيران/يونيو.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقّع قرارات تنفيذية مثيرة للجدل، في آذار/مارس الماضي، تقضي بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم .
وبذلك، نفذ ترامب تهديداته بفرض جمارك 25 بالمائة على واردات الصلب و10 بالمائة على واردات الألمنيوم، معتبرا أن الخطوة ستعزز الصناعة الأمريكية.