فيضانات جنوب شرق فرنسا.. ارتفاع المياه تجاوز المتر والنصف
ساحات مغمورة بالمياه، شبابيك مكسرة وبيوت أخلاها أهلها، مياه الفيضانات غمرت شوارع مدينة ساليز دو بيران في جنوب شرقي فرنسا، المياه التي اجتاحت الشوارع أصبحت كالأنهار، عمقها في بعض المناطق تجاوز المتر ونصف المتر.
في الفيديو مشاهد لسكان المدينة يحاولون تنظيف بيوتهم بعد أن تراجعت المياه في بعض المناطق، مخلفة الوحل والأوساخ، الكثير من السكان غادروا منازلهم، إلا أن البعض لم يتمكنوا من الهرب نتيجة سرعة جريان مياه الفيضان، ما اضطر الدفاع المدني إلى اخراج الكثيرين بالحوامات.