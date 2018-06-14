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روسيا

شاهد: حماس مشعجي السعودية قبل المباراة من قلب موسكو

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شاهد: حماس مشعجي السعودية قبل المباراة من قلب موسكو

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أغاني وهتافات ولافتات، ابتكارات عديدة أبدعها المشجعون السعوديون والروس، في أول أيام المونديال، في اللقاء المرتقب بين الفريقين الأربعاء 14 يونيو / حزيران.

وتستضيف روسيا المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية على تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت غرينتش في ملعب لوزنيكي في موسكو.

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أحد المشجعين السعوديين "فرات شعبان"، قال ممازحا وقال:"سفوز فريقنا الوطني بأربعة أصفار أربعة أصفار"، بينما توقع نايف فوزه بهدفين مقابل هدف.