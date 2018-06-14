تابعوا معنا التغطية الحية لمونديال روسيا 2018

تنطلق الخميس فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا، وعلى مدى شهر من الـ 14 يونيو/حزيران الحالي وحتى الـ 13 من يوليو/تموز المقبل، سيعيش عشاق الكرة المستديرة على وقع المباريات.
مباراة الافتتاح المقررة الخميس ستجمع ما بين منتخب روسيا صاحب الأرض، ومنافسه المنتخب السعودي، ضمن فعاليات المجموعة الأولى.
وأصبحت جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 مستعدة لخوض غمار البطولة العالمية التي ينتظرها الجميع بالتأكيد.
ويتوقع الكثيرون أن هوية الفائز بالبطولة العالمية مونديال روسيا لن تخرج عن هؤلاء المنتخبات البرازيل، والأرجنتين، وألمانيا، وفرنسا، وأيضًا بلجيكا.
فريق تحرير يورونيوز سيقوم بتغطية حية ومباشرة لمقابلات الدور الأول.
تغطية مباشرة لمباراة المنتخب المصري أمام منتخب اوروغواي.