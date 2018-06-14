ادعاء لوس أنجلوس يحقق في اتهام سيلفستر ستالون بـ"الاعتداء الجنسي"

قال الادعاء في لوس أنجلوس إن فريقه المعني بالجرائم الجنسية ينظر قضية ضد النجم سيلفستر ستالون بطل سلسلة أفلام روكي.
ولم يقدم غريغ ريسلينغ المتحدث باسم مكتب الادعاء في لوس أنجلوس تفاصيل، لكنه قال إن القضية قدمتها شرطة مدينة سانتا مونيكا الساحلية بولاية كاليفورنيا.
ولم يرد ممثلون عن ستالون البالغ من العمر 71 عاما على مكالمة هاتفية للتعليق.
وكان مارتن سينغر محامي ستالون قد قال في ديسمبر كانون الأول الماضي إن امرأة "قدمت بلاغا إلى الشرطة تزعم اغتصابها قبل 27 عاما".
وقالت شرطة سانتا مونيكا في ديسمبر كانون الأول إنها تحقق في شكوى قدمت في نوفمبر تشرين الثاني 2017 تزعم حدوث سوء سلوك جنسي من جانب ستالون في التسعينات.
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وانطلق ستالون إلى عالم الشهرة بفيلم (روكي) في العام 1976 والذي حصل عنه على جائزة أوسكار، وأصبح أحد أشهر نجوم أفلام الحركة في هوليوود من خلال سلسلة أفلام (رامبو) و(روكي).
ولولاية كاليفورنيا قانون معقد فيما يتعلق بالقيود على الملاحقة القضائية عن الاعتداءات الجنسية، ويجب أن تكون المقاضاة عن الجرائم خلال عشر سنوات من وقت ارتكابها.
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وتعصف بهوليوود منذ ثمانية أشهر اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد عشرات الممثلين والمخرجين والمنتجين، ما اضطر شخصيات بارزة لترك أعمال يشاركون أو كانوا سيشاركون فيها.
وفي الشهر الماضي تم توجيه الاتهام للمنتج هارفي واينستين في نيويورك بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. وفي أبريل نيسان، أدين الممثل الكوميدي بيل كوسبي بتخدير امرأة والاعتداء عليها جنسيا في العام 2004.
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