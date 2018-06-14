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روسيا تحاول الكشف عن لغز نفوق أطنان من أسماك الرنجة بالقرب من سواحلها

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روسيا تحاول الكشف عن لغز نفوق أطنان من أسماك الرنجة بالقرب من سواحلها

روسيا تحاول الكشف عن لغز نفوق أطنان من أسماك الرنجة بالقرب من سواحلها
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نفقت الآلاف من أسماك الرنجة على طول ساحل خليج بيلتون بشمال شرق سخالين في روسيا. وقامت وكالة سخالين لمراقبة البيئة بقياسات على امتداد 30 كيلومتراً من الساحل انطلاقا من مصب نهر كاديلاني التي تحتوي على منفذ خط أنابيب مشروع سخالين الأول، المستخدم في إنتاج النفط والغاز، الذي تديره شركة إكسون إلى بحيرة كريفون لمعرفة أسباب موت الأسماك.

ووجدت جمعيات حماية البيئة ومواطنون أطنان من أسماك الرنجة الميتة من جميع الأحجام والأعمار في 28 نقطة مختلفة على طول الخليج.

وتشهد المنطقة منذ العام 2003 عمليات حفر واسعة لأبار التنقيب واستغلال البترول والغاز حيث تم حفر ستة أبار من مجموع عشرة في موقع سخالين.

بدأت التقارير الأصلية من السكان المحليين تصل مختلف الجهات في 7 يونيو/ حزيران. وقالت وكالة ساخالين لمراقبة البيئة إنها أخذت عينات لتحليلها. وأرسلت المنظمة العينات إلى موسكو لتحليلها بمساعدة منظمة السلام الأخضر في روسيا ولم يتم بعد الكشف عن نتائج التحليل.

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وتتهم منظمة السلام الأخضر المسؤولين عن حماية البيئة في المنطقة بالتقاعس في التحقيق في هذه المأساة.

وسبق وأن شهدت المنطقة نفس الواقعة في العام 1999 وكشفت نتائج التحاليل وقتها عن تسمم الاسماك بسبب المنتجات البترولية.