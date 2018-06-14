روسيا تحاول الكشف عن لغز نفوق أطنان من أسماك الرنجة بالقرب من سواحلها

نفقت الآلاف من أسماك الرنجة على طول ساحل خليج بيلتون بشمال شرق سخالين في روسيا. وقامت وكالة سخالين لمراقبة البيئة بقياسات على امتداد 30 كيلومتراً من الساحل انطلاقا من مصب نهر كاديلاني التي تحتوي على منفذ خط أنابيب مشروع سخالين الأول، المستخدم في إنتاج النفط والغاز، الذي تديره شركة إكسون إلى بحيرة كريفون لمعرفة أسباب موت الأسماك.

ووجدت جمعيات حماية البيئة ومواطنون أطنان من أسماك الرنجة الميتة من جميع الأحجام والأعمار في 28 نقطة مختلفة على طول الخليج.

وتشهد المنطقة منذ العام 2003 عمليات حفر واسعة لأبار التنقيب واستغلال البترول والغاز حيث تم حفر ستة أبار من مجموع عشرة في موقع سخالين.