شاهد: بن سلمان يوقع كرة تذكارية قدمها له الذئب "زابيفاكا"

في رحلة لا تخلو من الأهداف السياسية، سافر محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إلى روسيا، لحضور المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام أصحاب الأرض الخميس 14 يونيو / حزيران.
مواقف طريفة لبن سلمان منذ نزوله سلم الطائرة، بتوقيعه على كرتين قدّمها له الذئب "زابيفاكا" التميمة الرسمية لكأس العالم في روسيا.
محمد بن سلمان والذي قبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور مباراة الافتتاح، أبدى روحا رياضية عندما صافح بوتين بعد أن سجلت روسيا أولى أهدافها في مرمى السعودية.
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وكان بن سلمان قد اجتمع مع الرئيس بوتين قبيل المباراة، وتواجد في قاعة الاجتماعات الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.
وتعود السعودية للمشاركة في كأس العالم لأول مرة منذ 2006 وستلعب في المجموعة الأولى إلى جانب أيضا مصر وأوروغواي.