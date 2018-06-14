مسجد في لندن يقبل الصدقات بعملة بيتكوين الافتراضية

ويقول رئيس مجلس الأمناء أركين غيني إنه تم خلق منصة للناس الذين يجنون أرباحا، والذين يتوجب عليهم وفق ما تنص عليه العقيدة آداء صدقة بنسبة 2.5%، سيتعين إنفاقها في المجالات المناسبة على حد قوله، ومنها ترميم جزء من المسجد.

بدأ مسجد شرقي لندن قبول صدقات المسلمين بعملة بيتكوين الرقمية وعبر منصة الاثيريوم، وهو المسجد الأول من نوعه الذي يقبل على هكذا خطوة.

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وبمناسبة شهر رمضان المبارك يستعد المسلمون لإخراج الزكاة، ويأمل المسجد الذي يحمل اسم رمضان أيضا أن يجمع حوالي 10 آلاف جنيه إسترليني من الزكاة، بالعملة الافتراضية خلال هذه الأيام من الشهر.

ويدور جدل بين المسلمين بشأن إذا كانت العملة الرقمية (أو المشفرة) يحرمها الإسلام أم لا. والمعروف أن الإسلام يحرم المضاربة وفرض نسب الفائدة.

ويقول أئمة في مسجد رمضان إنه توجد وجهات نظر مختلفة، وإن ما أجمعوا عليه هو أن كل ما شرعه القرآن مسموح، إلى أن يثبت نص عدم مشروعيته وفق الإمام أبو عيسى الدائمي، الذي بين أنه لم يتوصل إلى ما يثبت عدم السماح بقبول تلك العملة، فالبعض يستند إلى النظام التجاري والطريقة التي يتم وفقها ذلك النظام التجاري، ولكن الدائمي يقول إنه ومن معه ليسوا في هذا النوع من الديناميكا، فكل ما يقومون به هو قبول تلك العملة وتحويلها إلى جنية إسترليني لتمويل المسجد والمرافق المتعلقة به، ثم إنه حتى الأموال العادية التي يتم جمعها لا يعرف كيف تم تحصيلها قبل أن يتصدق بها أصحابها، ويقول الدائمي إنه ليس مطلوبا منهم كأئمة أن يسألوا الناس عن الطريقة الي حصلوا بها على تلك الأموال، فهو أمر بين الإنسان وخالقه على حد قوله.

ويقول عاملون في المسجد إنه ما إن تسلم الصدقات من العملة في المسجد حتى يتم تحويلها إلى جنيهات استرلينية، وهي عملية تستغرق من 35 دقيقة إلى ساعة من الزمن.