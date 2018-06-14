نتنياهو: إسرائيل قصفت مقاتلين موالين لإيران في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس (14 يونيو حزيران) إن إسرائيل هاجمت مقاتلين شيعة مدعومين من إيران في سوريا، معتبرا أن مثل هذا العمل قد يساعد في وقف موجة نزوح جماعي للاجئين السوريين السُنة إلى أوروبا.

وكشف مسؤولون إسرائيليون من قبل عن شن عشرات الضربات الجوية في سوريا لمنع ما يشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة إلى مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية أو نشر قوات إيرانية.

لكن نادرا ما كشف هؤلاء المسؤولون عن تفاصيل بشأن العمليات أو تحدثوا عن استهداف مقاتلين غير لبنانيين.