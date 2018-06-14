نتنياهو: إسرائيل قصفت مقاتلين موالين لإيران في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس (14 يونيو حزيران) إن إسرائيل هاجمت مقاتلين شيعة مدعومين من إيران في سوريا، معتبرا أن مثل هذا العمل قد يساعد في وقف موجة نزوح جماعي للاجئين السوريين السُنة إلى أوروبا.
وكشف مسؤولون إسرائيليون من قبل عن شن عشرات الضربات الجوية في سوريا لمنع ما يشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة إلى مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية أو نشر قوات إيرانية.
لكن نادرا ما كشف هؤلاء المسؤولون عن تفاصيل بشأن العمليات أو تحدثوا عن استهداف مقاتلين غير لبنانيين.
واتهم نتنياهو إيران بجلب 80 ألف مقاتل شيعي من دول مثل باكستان وأفغانستان لشن هجمات ضد إسرائيل ونشر المذهب الشيعي بين الأغلبية السُنية في سوريا. وتساعد إيران دمشق في مواجهة مقاتلي المعارضة في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
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وقال نتنياهو في كلمة أمام منتدى أمني دولي "إنها توليفة لإعادة إشعال حرب أهلية أخرى، أو ما يجب أن أصفه بالأحرى بحرب عقائدية أو دينية، قد يؤدي اندلاعها إلى دفع ملايين آخرين للذهاب إلى أوروبا وهكذا... وسيؤدي ذلك إلى اضطراب وإرهاب لا نهاية له في الكثير جدا من الدول".
وأضاف نتنياهو "من الواضح أننا لن نسمح لهم بتحقيق ذلك. سنحاربهم. بمنعنا ذلك، وقيامنا بقصف قواعد هؤلاء المقاتلين الشيعة، فإننا نساعد أيضا على ضمان أمن دولكم وأمن العالم".
وأدى الصراع السوري لنزوح نصف سكان سوريا تقريبا الذين كان عددهم قبل الحرب 22 مليونا، وتمكن مئات الآلاف من اللاجئين في الوصول إلى أوروبا.