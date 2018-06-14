شاهد: استمرار الحملة الأوروبية لمقاطعة كأس العالم في روسيا

بضع ساعات تفصل العالم عن الحدث الرياضي الأضخم، مونديال روسيا لكأس العالم، رغم ذلك، لم تتوقف حملة الاتحاد الأوروبي لمقاطعة المونديال، على خلفية عدة اتهامات لروسيا بانتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بين قضايا أخرى.

فبعد واقعة سالزبيري، حين اتهمت بريطانيا روسيا، ونفت الأخيرة، بتسميم العقيد الروسي السابق، سكريبال وابنته يوليا، بغاز الأعصاب، في آذار/مارس الماضي، أعلنت كل من الممكلة والمتحدة وآيسلندا مقاطعتهما للمونديال، وأعلنتا عدم حضور أي مسؤول أو برلماني من البلدين للمبارايات.

إثر ذلك بحوالي شهر، وقع 60 عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبعض ممثلي الأحزاب، وعدة شخصيات سياسية، رسالة مفتوحة، يحثون فيها باقي حكومات الاتحاد الأوروبي على اعتماد النهج ذاته في مقاطعة الحدث الكروي الأبرز.