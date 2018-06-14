لوف: أوزيل وغوندوغان عانيا نفسيا بسبب صورة إردوغان

مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف أكد أن لاعبيه مسعود أوزيل وإلكاي غوندوغان طفح بهما الكيل من كثرة الانتقادات التي وجهت إليهما بسبب صورتهما مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي.
خلال المباراة الدولية الودية للمونديال أمام المنتخب السعودي الجمعة الماضي، أطلقت الجماهير الألمانية صافرات الاستهجان على غوندوغان الجمعة الماضي في ليفركوزن، وقد أثر ذلك كثيرا على حالة اللاعبين النفسية.
خلال أول مؤتمر صحافي للمدرب الألماني في روسيا قال : "واجبي هو الحرص على أن يكون هذان اللاعبان اللذان انزعجا وعانيا من هذه الحالة، في أفضل مستوى ممكن ليكونا في أفضل الظروف لمساعدة المنتخب".
ولدى وصول المنتخب الالماني الى روسيا، بدا أوزيل صانع ألعاب أرسنال الانكليزي وغوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي، وهما من أصل تركي وولدا في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية، أكثر استرخاء.
وكان غوندوغان وأوزيل التقيا مع الرئيس إردوغان في لندن في مايو الماضي والتقطا معه صورة وسلماه قميصين موقعين، كتب الأول على قميصه "إلى رئيسي".
وكان لاعب الوسط الدولي السابق ستيفان ايفنبرغ أحدث المنتقدين للنجمين حيث طالبا بطردهما من المنتخب بسبب هذه الفضيحة، لاسيما في ظل التوتر في العلاقات بين تركيا وألمانيا.
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