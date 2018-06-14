فاز الشيف النرويجي كريستيان أندريه بيترسون، بالنسخة السادسة من مسابقة Bocuse d’Or Europe بعد يومين من منافسات الطبخ العالمي الراقية والتي جرت في مدينة تورينو الإيطالية.
النرويجي كريستيان بيترسون يفوز في مسابقة "بوكوز" الاوروبية للطبخ
النرويجي كريستيان بيترسون يفوز في مسابقة "بوكوز" الاوروبية للطبخ
الجارتان الاسكندنافيتان الأخريان، السويد والنرويج، أحتلتا منصة التتويج أيضاً بحصولهما على الفضية والبرونزية، حيث تعمل هذه البلدان على تنمية سمعة عالمية لمطابخها.
وقد اشترك في المسابقة عشرون طاهياً من جميع أنحاء أوروبا، أظهروا مهاراتهم وقدراتهم خلال خمس ساعات متواصلة من التركيز العالي والالتزام أمام 1300 مشجع متحمس. هدفهم؟ اقتناص فرصة الصعود إلى نهائي أرقى مسابقة لفنون الطبخ في العالم .
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وبهذا الفوز لبيترسون تكون النرويج قد حققت فوزها الثاني في هذه المسابقة على مستوى القارة ، والرابع عشر على مستوى المسابقة ككل، وأثبتت مرة أخرى الجودة الممتازة لفن الطهو النرويجي والاسكندنافي.
وحصل الشيف الإيطالي مارتينو روجيريري بفضل أدائه على بطاقة تمنح إيطاليا فرصة الوصول إلى نهائيات العالم .
إلى جانب هذين البلدين، فازت فنلندا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا والمجر وأيسلندا والمملكة المتحدة بمقاعد في النهائيات التي ستضم طهاة من حول العالم والتي ستجرى في ليون الفرنسية.