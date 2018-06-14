أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جيزيجي ونشرت نتائجه يوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يفوز بانتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، وأن تأييد الناخبين له تراجع بواقع 1.6 نقطة خلال أسبوع واحد.
استطلاع يظهر تراجع شعبية إردوغان واضطراره لجولة انتخابات ثانية
استطلاع يظهر تراجع شعبية إردوغان واضطراره لجولة انتخابات ثانية
كما توقع الاستطلاع أن يفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في الانتخابات المقررة في 24 من حزيران يونيو. وهي الأغلبية التي يحتاجها أنصار حزب العدالة والتنمية لتمرير حزمة من التعديلات الدستورية.
وشارك في الاستطلاع الذي أجري في الثاني والثالث من الشهر الجاري 2814 شخصاً. وتوقع استطلاع جيزيجي حصول أردوغان على 47.1 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات انخفاضاً من 48.7 في المئة في استطلاع أجرته المؤسسة ذاتها في 25 و26 أيار مايو.
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وبالإضافة إلى الرئيس التركي، يخوض خمسة مرشحين غمار السباق الرئاسي القادم. من أبرزهم رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إنجيه والمرشحة القومية ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير.
وأظهر الاستطلاع أن تحالف العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية لن يحقق الأغلبية في البرلمان الذي يضم 600 مقعد، إذ سيحصل على 48.7 بالمئة من الأصوات وهي ذات النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق.
وسبق تعهد أردوغان بهزيمة المعارضة العلمانية في الانتخابات القادمة، وسعى لحصد الأصوات الانتخابية في أوروبا والخارج والتي تقدر بثلاثة ملايين صوت.