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بوتين سيلتقي مع بن سلمان ووزيري الدفاع والطاقة السعوديين

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بوتين سيلتقي مع بن سلمان ووزيري الدفاع والطاقة السعوديين

بوتين سيلتقي مع بن سلمان ووزيري الدفاع والطاقة السعوديين
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أظهر جدول أعمال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيلتقيان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن الوفدين سيبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لا يخططان لمناقشة الخروج من الاتفاق.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان من الديوان الملكي إن الأمير محمد بن سلمان سيقبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو. وأضاف البيان أن الأمير محمد سيسافر إلى روسيا بناء على توجيه من والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

والأمير محمد بن سلمان واحد من بين عدد كبير من قادة العالم يزورون روسيا لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستُفتتح في وقت لاحق اليوم الخميس، حيث سيحضر المباراة الافتتاحية بين منتخب بلاده والمنخب الروسي.

وأعلن الاتحاد السعودي في حسابه على تويتر مشاركة "11 طفلا من أبناء شهداء الواجب في افتتاح كأس العالم 2018 والدخول مع لاعبي المنتخب السعودي في مباراته مع المنتخب الروسي".

وتعود السعودية للمشاركة في كأس العالم لأول مرة منذ 2006 وستلعب في المجموعة الأولى إلى جانب أيضا مصر وأوروجواي.

وتنطلق كأس العالم يوم الخميس بينما تقام المباراة النهائية في 15 يوليو تموز.

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