بوتين سيلتقي مع بن سلمان ووزيري الدفاع والطاقة السعوديين

أظهر جدول أعمال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيلتقيان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن الوفدين سيبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لا يخططان لمناقشة الخروج من الاتفاق.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان من الديوان الملكي إن الأمير محمد بن سلمان سيقبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو. وأضاف البيان أن الأمير محمد سيسافر إلى روسيا بناء على توجيه من والده الملك سلمان بن عبد العزيز.