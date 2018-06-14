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الكرملين: بوتين سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزيري الدفاع والطاقة السعوديين اليوم الخميس

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الكرملين: بوتين سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزيري الدفاع والطاقة السعوديين اليوم الخميس

الكرملين: بوتين سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزيري الدفاع والطاقة السعوديين اليوم الخميس
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