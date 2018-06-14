قام حيوان راكون بتسلق الجدران الخارجية لناطحة سحاب في ولاية مينيسوتا الأمريكية ما أثار فضول المئات من الأشخاص في المدينة الأمريكية.
شاهد: راكون مغامر يتسلق ناطحة سحاب
شاهد: راكون مغامر يتسلق ناطحة سحاب
وتابع الجمهور مراحل مغامرة الراكون التي استمرت عدة أيام على مواقع التواصل الإجتماعي وقام البعض بتتبع هذه المغامرة من خلال أشرطة الفيديو التي نشرها ممتبعوا الراكون بمدينة مينيسوتا.
وتمكن الحيوان من تسلق جدار ناطحة السحاب ووصل إلى الطابق الـ 23. وصور شريط الفيديو خلود الحيوان إلى الراحة كلما أحس بأنه متعب وكان يستلقى على شرف العمارة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن عملية إنقاذ الراكون كانت شبه مستحلية بما ان نوافذ مبنى يو بي أس لا تفتح وبهذا توجب انتظار مغامرة الحيوان ووصوله إلى السطح.
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