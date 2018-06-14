كتاب "حكاية الخطيرات".. يوميات السجن كما ترويها لصة ومدمنة مخدرات

قد يكون السجون نوعا من العقوبة، لكنه قد يحمي المرء أيضا. هذا ما حصل مع فاليري زيزي، اللصة ومدمنة المخدرات، كما ترويه في كتابها المصور (الهزلي) "La ballade des dangereuses" أو (قصة الخطيرات)، كنوع من كتابة المذكرات داخل سجنها.

القصة حقيقية، لهذا، حالما يبدأ سرد التفاصيل، لن يشعر القارئ بأن ما بين يديه مجرد كتاب مصور. أما ما يخص الكاتبة وبطلة القصة، فاليري، فإنها ليست متوحشة أو سيئة، على العكس، الأمر يتعلق فقط بإحدى الخيبات التي تفرضها الحياة، وبعض الخيارات والطرق الخاطئة.

ينعكس الأمر فيما جاء بين سطور القصة، حين تقول فاليري: "كنت أطير من أجل شراء المنتج الفاخر: الكوكائين".